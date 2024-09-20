Первенство Московской области. Игнатов выиграл короткую программу, Попов – 2-й
Макар Игнатов лидирует после короткой программы на первенстве Московской области.
Первенство Московской области
Москва
Мужчины, МС
Короткая программа
1. Макар Игнатов – 92,10
2. Иван Попов – 87,34
3. Тимофей Шелковников – 67,03
4. Дмитрий Шелковников – 60,36
5. Илья Комаров – 59,06
Произвольная программа пройдет 22 сентября, начало – 14:15 по московскому времени.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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