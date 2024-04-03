Первенство России старшего возраста. Вороновы, Сарновский, Хамзин, Рамзенков, Артем Федотов, Карартынян представят произвольные программы

4 апреля на первенстве России в Казани фигуристы покажут произвольные программы.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Юниоры, КМС

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Матвей Сендзюк

2. Алексей Тотмин

3. Платон Каблуков

4. Андрей Шилин

5. Климентий Толчинский

Вторая разминка

6. Владислав Левичев

7. Эдуард Камоев

8. Александр Чмиль

9. Илья Неретин

10. Эдуард Карартынян

Третья разминка

11. Макар Солодников

12. Макар Пузин

13. Тимофей Шелковников

14. Илья Мальков

15. Илья Строганов

16. Глеб Ковтун

Четвертая разминка

17. Артем Федотов

18. Добромир Воронов

19. Иван Рамзенков

20. Роман Хамзин

21. Никита Сарновский

22. Вадим Воронов

Положение после короткой программы

1. Вадим Воронов – 86,00

2. Никита Сарновский – 85,53

3. Роман Хамзин – 81,10

4. Иван Рамзенков – 80,90

5. Добромир Воронов – 80,78

6. Артем Федотов – 79,61

7. Глеб Ковтун – 76,03

8. Илья Строганов – 75,37

9. Илья Мальков – 74,13

10. Тимофей Шелковников – 72,45

11. Макар Пузин – 71,01

12. Макар Солодников – 70,63

13. Эдуард Карартынян – 68,06

14. Илья Неретин – 67,07

15. Александр Чмиль – 66,90...

18. Климентий Толчинский – 64,14