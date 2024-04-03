Первенство России старшего возраста. Вороновы, Сарновский, Хамзин, Рамзенков, Артем Федотов, Карартынян представят произвольные программы

Теги сборная России результаты мужское катание Никита Сарновский Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Вадим Воронов Илья Строганов Тимофей Шелковников Илья Неретин Александр Чмиль Глеб Ковтун Макар Солодников Роман Хамзин Андрей Шилин Владислав Левичев Эдуард Камоев Платон Каблуков Артем Федотов Добромир Воронов Климентий Толчинский первенство России старшего возраста Фигурное катание

4 апреля на первенстве России в Казани фигуристы покажут произвольные программы.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Юниоры, КМС

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Матвей Сендзюк

2. Алексей Тотмин

3. Платон Каблуков

4. Андрей Шилин

5. Климентий Толчинский

Вторая разминка

6. Владислав Левичев

7. Эдуард Камоев

8. Александр Чмиль

9. Илья Неретин

10. Эдуард Карартынян

Третья разминка

11. Макар Солодников

12. Макар Пузин

13. Тимофей Шелковников

14. Илья Мальков

15. Илья Строганов

16. Глеб Ковтун

Четвертая разминка

17. Артем Федотов

18. Добромир Воронов

19. Иван Рамзенков

20. Роман Хамзин

21. Никита Сарновский

22. Вадим Воронов

Положение после короткой программы

1. Вадим Воронов – 86,00

2. Никита Сарновский – 85,53

3. Роман Хамзин – 81,10

4. Иван Рамзенков – 80,90

5. Добромир Воронов – 80,78

6. Артем Федотов – 79,61

7. Глеб Ковтун – 76,03

8. Илья Строганов – 75,37

9. Илья Мальков – 74,13

10. Тимофей Шелковников – 72,45

11. Макар Пузин – 71,01

12. Макар Солодников – 70,63

13. Эдуард Карартынян – 68,06

14. Илья Неретин – 67,07

15. Александр Чмиль – 66,90...

18. Климентий Толчинский – 64,14

13 комментариев
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Стыдно за "судью продажную" и обидно за юных фигуристов, когда все их труды на тренировках, они своим необъективным судейством принижают и нивелируют.
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Хватит грибовать Сарновского! Судьи, судите честно!
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Хочется наконец увидеть честное судейство.
За два дня достало это кумовство.
Плющенко это по большому счету не поможет. Мертвому припарки.
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Не смейте занижать Добромиру-посмотрел Чудо-чудное))), а какие шикарные дорожки шагов,как артистичен Ребенок, вторая часть программы -такой экспрессивный парняга-ну совсем с одной стороны Ребенок. а с другой такой остов там сильный-вояка, как и брат-впечатлил)))).
У обоих братьев насыщенные интересные проги.
Игорю Лютикову мое Уважением и Наилучшие пожелания.
Прекрасно готовит спортсменов!!!
И некрасиво на фоне таких ребяток затягивать Сарновского с откровенным,а не не заметным спотыканием на дорожке шагов,причем на мой взгляд на этой дорожке шагов он споткнулся 2 раза,а не один.
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Ответ Jessi
Где его грибовали??
Правда не видите где😆Ну-ну
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Ответ Jessi
Где его грибовали??
Сарновский 2 раза споткнулся на дорожке шагов и один раз ПРОСТО чуть не свалился,за такое Соню Муру отбрасывали из тройки лидеров,а у Сарновского на 2-ух спотыкачах закрыли глаза.
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Ответ Jessi
Не стыдно хрустам, с ног до головы облили Сарновского. Парень после травмы и вряд ли сейчас нацелен на высокие места. Фанатики одного штаба уже жаждут его провала, наверное только это способно поднять им настроение после такого фиаско. Уже так захейтили, и по внешности прошлись, и якобы он самый взрослый, хотя есть его ровесники, просто Никита рослый
Они сегодня в бешенстве, лукашова четвёртая)). Вот пусть почувствуют, что ощущали спортсмены, которых с чистыми прокатами запихивали под их стекляшек.
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Ответ ПростоЛена94
Они сегодня в бешенстве, лукашова четвёртая)). Вот пусть почувствуют, что ощущали спортсмены, которых с чистыми прокатами запихивали под их стекляшек.
А у кого чистый прокат был сегодня из их любимок?
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Не стыдно хрустам, с ног до головы облили Сарновского. Парень после травмы и вряд ли сейчас нацелен на высокие места. Фанатики одного штаба уже жаждут его провала, наверное только это способно поднять им настроение после такого фиаско. Уже так захейтили, и по внешности прошлись, и якобы он самый взрослый, хотя есть его ровесники, просто Никита рослый
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Ответ Лека-Лека
Хочется наконец увидеть честное судейство. За два дня достало это кумовство. Плющенко это по большому счету не поможет. Мертвому припарки.
Ну как не порадеть родному человечку© Юрову натянули и Сарновского натянут, если пару раз не приляжет С одним падением натянут, он же бог компов теперь😜. Детей жаль, которых под ддеревяенного Сарновского запихнут.
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Ответ Lerochka
Ну как не порадеть родному человечку© Юрову натянули и Сарновского натянут, если пару раз не приляжет С одним падением натянут, он же бог компов теперь😜. Детей жаль, которых под ддеревяенного Сарновского запихнут.
Ну смешно про Юрову. Где её натянули? У неё компоненты всегда такие были, по сезону даже выше были. На юниорском уровне они не такие и большие
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