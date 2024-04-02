Первенство России старшего возраста. Рамзенков, Карартынян, Толчинский, Сарновский, Воронов, Артем Федотов покажут короткие программы

3 апреля юноши представят короткие программы на первенстве России в Казани.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Юниоры, КМС

Короткая программа

Начало – 16.35 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Платон Каблуков

2. Эдуард Камоев

3. Глеб Ковтун

4. Алексей Тотомин

5. Тимофей Шелковников

Вторая разминка

6. Макар Пузин

7. Илья Мальков

8.

9. Владислав Левичев

10. Добромир Воронов

Третья разминка

11. Артем Федотов

12. Александр Чмиль

13. Вадим Воронов

14. Роман Хамзин

15. Макар Солодников

16. Никита Сарновский

Четвертая разминка

17. Илья Неретин

18. Климентий Толчинский

19. Илья Строганов

20. Иван Рамзенков

21. Матвей Сендзюк

22. Андрей Шилин