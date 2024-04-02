Первенство России старшего возраста. Рамзенков, Карартынян, Толчинский, Сарновский, Воронов, Артем Федотов покажут короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Никита Сарновский Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Вадим Воронов Илья Строганов Тимофей Шелковников Илья Неретин Глеб Ковтун Макар Солодников Роман Хамзин Артем Федотов Добромир Воронов Климентий Толчинский первенство России старшего возраста Фигурное катание

3 апреля юноши представят короткие программы на первенстве России в Казани.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Юниоры, КМС

Короткая программа

Начало – 16.35 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Платон Каблуков

2. Эдуард Камоев

3. Глеб Ковтун 

4. Алексей Тотомин 

5. Тимофей Шелковников

Вторая разминка

6. Макар Пузин

7. Илья Мальков

8. Эдуард Карартынян

9. Владислав Левичев 

10. Добромир Воронов

Третья разминка

11. Артем Федотов

12. Александр Чмиль 

13. Вадим Воронов

14. Роман Хамзин 

15. Макар Солодников

16. Никита Сарновский

Четвертая разминка

17. Илья Неретин 

18. Климентий Толчинский 

19. Илья Строганов

20. Иван Рамзенков

21. Матвей Сендзюк 

22. Андрей Шилин 

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5 комментариев
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У ребят есть кому побороться за призы первенства России : Рамзенков, Карартынян, Вадик Воронов, Артём Федотов.
+5
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+5
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Артём - нет. Здесь, чтобы бороться, нужны четвертные, а он только-только триксель освоил. Но у него всё впереди. Он и Добромир самые юные здесь.
С квадов могут не раз упасть, а он чисто откатать свой контент и за третье место побороться. Понятно, что ему будет тяжело со старшими ребятами состязаться, но мотивация есть.
+4
0
+4
Ответ Док Аксель
У ребят есть кому побороться за призы первенства России : Рамзенков, Карартынян, Вадик Воронов, Артём Федотов.
Артём - нет. Здесь, чтобы бороться, нужны четвертные, а он только-только триксель освоил. Но у него всё впереди. Он и Добромир самые юные здесь.
+4
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+3
Сегодня результат после КП у девочек был несколько неожиданным... Будем завтра с интересом наблюдать за ПП у девчат, и за первым днем у парней.
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Мальчик Сарновский готов? Плющенко так смешно его тренировал) просто ноу-хау в тренерской работе)
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