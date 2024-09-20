  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас, Абоян и Веселухин выступят с ритм-танцами

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)

2. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)

3. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

4. София Говер – Билли Уилсон Френч (Канада)

5. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

Вторая разминка

6. Вилло Мира Силагьи – Иштван Яракс (Венгрия)

7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

8. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция)

9. Анна Маккензи – Уэсли Локвуд (Швеция)

10. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия)

Третья разминка

11. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия)

12. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция) 

13. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

14. Сильвия Лутай – Глеб Ряскин (Болгария)

15. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)

Четвертая разминка

16. Джиху Ю – Закари Джон Грант (Южная Корея)

17. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция)

18. София Паскуаль Матеос – Серхио Парра Альмонацид (Испания)

19. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада)

20. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
logoсборная Канады
logoсборная США
logoсборная Швейцарии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Германии
logoсборная Чехии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Украины
logoсборная Венгрии
logoсборная Турции
logoсборная Швеции
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Испании
сборная Польши
сборная Болгарии
Олег Муратов
Алиса Овсянкина
Дарья Гримм
Михаил Савицкий
Максимилиан Райе
Натали Блаасова
Филип Блаас
Амбр Перрье-Джанезини
Самюэль Бланк-Клаперман
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Ким, Гладки, Гургенидзе выступят с произвольными программами
вчера, 22:44
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин, Кам и О’Ши, Стеллато-Дудек и Дешам выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 22:42
Nebelhorn Trophy. Васильев, Франджипани, Ямамото и Городницкий выступят с произвольными программами
вчера, 22:28
Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
1вчера, 22:16
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 21:25
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Кайзер – 3-я, Левито – 5-я, Репонд – 10-я
70вчера, 20:45
Татьяна Мишина: «Лутфуллин не будет прыгать каскад 4-4 на ближайших соревнованиях. Дальше – зависит от набора формы»
4вчера, 19:32
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Накамура – 2-й, Леванди – 5-й, Власенко – 14-й
6вчера, 18:47
Никита Володин: «Непривычно, что к нам с Хазе столько внимания. Наши фото даже поместили на афишу турнира – если бы мне сказали об этом год назад, я бы не поверил»
1вчера, 18:37
Базылюк, Костылева, Плескачева, Лазарев, Воронов и Арсений Федотов выступят в турнире юниоров на Мемориале Панина-Коломенкина
42вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами
вчера, 22:53
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1вчера, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
вчера, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
117 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22