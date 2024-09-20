Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас, Абоян и Веселухин выступят с ритм-танцами
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Анкара, Турция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)
2. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)
3. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
4. София Говер – Билли Уилсон Френч (Канада)
5. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
Вторая разминка
6. Вилло Мира Силагьи – Иштван Яракс (Венгрия)
7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
8. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция)
9. Анна Маккензи – Уэсли Локвуд (Швеция)
10. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия)
Третья разминка
11. Алексиа Крук – Ян Эйзенхабер (Германия)
12. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция)
13. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
14. Сильвия Лутай – Глеб Ряскин (Болгария)
15. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)
Четвертая разминка
16. Джиху Ю – Закари Джон Грант (Южная Корея)
17. Эмбер Перрье Джанезини – Сэмюэл Блан Клаперман (Франция)
18. София Паскуаль Матеос – Серхио Парра Альмонацид (Испания)
19. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада)
20. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина
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