Показательные выступления сборной России в Уфе переносятся на более поздний срок. Их планировали провести 18-19 октября

Показательные выступления фигуристов в Уфе переносятся на более поздний срок.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Мероприятие планировалось провести 18-19 октября в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава».

«Выступления в Уфе у нас сейчас не будет. Мы будем выступать там с показательными выступлениями, но не во время форума, не в октябре, немножко переносится.

Там огромное количество мероприятий, приуроченных к заседанию совета при президенте. Чтобы проводить, нужно проводить хорошо, поэтому сейчас в организационном плане будет достаточно сложно», – сказал Коган.

Также он ответил на вопрос о порядке выхода фигуристов на лед в сезоне.

«Сохранится ли порядок выхода фигуристов на сезон, будут ли танцоры закрывать соревнования? Нет, дело в том, что это каждый раз обсуждается в том числе с Первым каналом – в соответствии с возможностями где-то прямых трансляций, где-то не прямых.

На прокатах в Санкт-Петербурге было так, как будет на других мероприятиях, будет по-другому», – сказал гендиректор ФФККР.