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  • Плишкин о программах Осокиной и Грицаенко: «В короткой легкая молодежная ссора, девушка взрывает мозг парню. В произвольной – осознанная взрослая любовь»
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Плишкин о программах Осокиной и Грицаенко: «В короткой легкая молодежная ссора, девушка взрывает мозг парню. В произвольной – осознанная взрослая любовь»

Хореограф Сергей Плишкин рассказал об идеях новых программ Осокиной и Грицаенко.

«Для короткой программы Лизы и Артема я предложил взять «Alabama Shakes»: мне нравится группа, вокалистка, звучание. «Give me all you love» – отдай мне всю твою любовь.

Решили поставить легкую молодежную ссору, где девушка взрывает мозг парню. Все мы это переживали, поэтому идея была где-то рядом, осталось только сдуть с нее пыль. Надо было вспомнить себя в эти годы и поставить легкую, «катучую» программу.

Произвольная, наоборот, более зрелая, спокойная любовь без ярких конфликтов. Все уже прошло, все позади. Есть фраза, что любовь живет три года. Я считаю, что это не так: любовь живет вечно, а вот влюбленность, может, живет три года.

Тут ребята представляют осознанную, взрослую любовь. Как им тоскливо друг без друга, и как хорошо, когда они чувствуют и видят друг друга каждый день.

Постановка программ проходила очень весело и непринужденно. У нас прекрасные отношения с ребятами. На контрольных прокатах выступили удовлетворительно, не совсем получилось представить работы целиком и чисто, но это начало сезона. Будем работать и стараться показывать наши программы.

Конечно же, я был очень расстроен, что не получилось приехать всем составом. Две пермские пары не смогли по состоянию здоровья посетить прокаты. Для меня это было сильным ударом. Желаю всем спортсменам здоровья», – сказал Плишкин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
пары
Елизавета Осокина
Артем Грицаенко
Сергей Плишкин
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