DJ Groove, Шура, Катя Лель, Винтаж и «Отпетые мошенники» примут участие в ледовом шоу Евгении Медведевой в формате первой в истории дискотеки на льду под музыку нулевых

Стали известны музыкальные хэдлайнеры ледового шоу Евгении Медведевой.

13 сентября на «ЦСКА-Арене» состоится ледовое шоу «Евгения Медведева и друзья». Двукратная чемпионка мира возвращает на лед звезд фигурного катания и готовится представить зрителям большую дискотеку в стиле нулевых.

В дискотеке на льду примут участие: Винтаж, Митя Фомин, Катя Лель, Шура, «Отпетые мошенники». За кавер-треки любимых песен 00-х будет отвечать талантливейший артист Антон Токарев. Фигуристы будут катать свои новые номера под музыку артистов.

Одним из хедлайнеров вечера станет диджей Groove – он превратит каток в настоящую дискотеку 2000-х, вживую создавая атмосферу того времени под культовые треки и неожиданные музыкальные сеты. Было принято решение построить танцпол на льду, который перекроет четверть катка – люди смогут находиться в эпицентре дискотеки.

Состав фигуристов ледового шоу: Алексей Ягудин, Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артем Федорченко. В ближайшее время станет известно под какие музыкальные треки будут исполнены номера фигуристов, а также программа шоу.

«Это будет не просто ледовое шоу, а настоящее путешествие во времени, Мы хотим подарить зрителям эмоции, музыку, которую все пели в голос в начале нулевых. Я сама росла под эту музыку», – заявила Евгения.

Партнерами шоу выступят Москомспорт, РЖД, Доброфон и Первый канал.

Все подробности и билеты вы сможете найти по ссылке .