Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об интересе к баскетболу.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании.

– Какой спорт выбрали бы, если не фигурное катание?

– Баскетбол.

– Почему?

– Нравится в кольцо мячом попадать.

– Вы занимались баскетболом?

– Нет, только в игру «33» играла.

– Какой вид спорта в России самый популярный?

– Я не совсем компетентна, не слежу за рейтингами других видов спорта. Знаю, что фигурное катание популярно, для меня уже это хорошо. А какие виды спорта люди называют?

– Хоккей, футбол, иногда и фигурное катание в эти топы входит.

– Фигурное катание – топ, – ответила Туктамышева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
