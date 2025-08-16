Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об интересе к баскетболу.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании.
– Какой спорт выбрали бы, если не фигурное катание?
– Баскетбол.
– Почему?
– Нравится в кольцо мячом попадать.
– Вы занимались баскетболом?
– Нет, только в игру «33» играла.
– Какой вид спорта в России самый популярный?
– Я не совсем компетентна, не слежу за рейтингами других видов спорта. Знаю, что фигурное катание популярно, для меня уже это хорошо. А какие виды спорта люди называют?
– Хоккей, футбол, иногда и фигурное катание в эти топы входит.
– Фигурное катание – топ, – ответила Туктамышева.
