Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»

Тарасова высказалась о том, что фигурист Колесник получил гражданство США.

Вадим Колесник родился в Харькове, переехал в США в 2017 году. Выступает в танцах на льду с Эмилией Зингас. На чемпионате США 2025 года они заняли четвертое место.

«То есть теперь он будет выступать за США? Ну и пусть. Может, у него это получится лучше, чем обсуждать нас. У нас он может только учиться, а выступать – никак. Придурок», – сказала Татьяна Тарасова.

«Нельзя сбрасывать со счетов историю допинговых скандалов». Американский фигурист Колесник выступил против участия россиян в отборе на Олимпиаду

