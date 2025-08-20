Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
Тарасова высказалась о том, что фигурист Колесник получил гражданство США.
Вадим Колесник родился в Харькове, переехал в США в 2017 году. Выступает в танцах на льду с Эмилией Зингас. На чемпионате США 2025 года они заняли четвертое место.
«То есть теперь он будет выступать за США? Ну и пусть. Может, у него это получится лучше, чем обсуждать нас. У нас он может только учиться, а выступать – никак. Придурок», – сказала Татьяна Тарасова.
«Нельзя сбрасывать со счетов историю допинговых скандалов». Американский фигурист Колесник выступил против участия россиян в отборе на Олимпиаду
