Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
Туктамышева ответила на вопрос, снятся ли ей кошмары про фигурное катание.
«Редко, но бывают. У фигуриста они плюс-минус схожи – либо не можешь завязать конек, а разминка началась, встаешь в начальную позу – и забыл программу.
Мне много раз снился сон, что я не могу завязать конек, меня меняют на следующего, потом на следующего, а я все завязываю конек. Но последние два года такие сны не снятся», – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
