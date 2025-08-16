Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»

Туктамышева ответила на вопрос, снятся ли ей кошмары про фигурное катание.

«Редко, но бывают. У фигуриста они плюс-минус схожи – либо не можешь завязать конек, а разминка началась, встаешь в начальную позу – и забыл программу.

Мне много раз снился сон, что я не могу завязать конек, меня меняют на следующего, потом на следующего, а я все завязываю конек. Но последние два года такие сны не снятся», – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева .

