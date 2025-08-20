Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
Дмитрий Соловьев заявил, что стал лучше разбираться в художественной гимнастике.
Фигурист, который является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в команде, сегодня посетил гимнастический Кубок сильнейших в Москве.
– После того, как вы начали общаться с Диной и Ариной (Авериными), поменялось ли отношение к художественной гимнастике?
– Конечно. Я стал больше разбираться в элементах, за что снимают, за что надбавки, какие есть нюансы и так далее. Стал даже разбираться в том, что многие не понимают. И от этого стало интереснее смотреть, – ответил Соловьев.
В июле Соловьев и Дина Аверина сыграли свадьбу.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости