Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»

Дмитрий Соловьев заявил, что стал лучше разбираться в художественной гимнастике.

Фигурист, который является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в команде, сегодня посетил гимнастический Кубок сильнейших в Москве.

– После того, как вы начали общаться с Диной и Ариной (Авериными), поменялось ли отношение к художественной гимнастике?

– Конечно. Я стал больше разбираться в элементах, за что снимают, за что надбавки, какие есть нюансы и так далее. Стал даже разбираться в том, что многие не понимают. И от этого стало интереснее смотреть, – ответил Соловьев .

В июле Соловьев и Дина Аверина сыграли свадьбу.