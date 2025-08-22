Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
Татьяна Тарасова оценила готовность юниорских спортивных пар к сезону.
Юниорские пары представили новые программы на контрольных прокатах в Новогорске 20-21 августа.
«Конечно, следила за юниорскими контрольными прокатами. Я там была, потом немного приболела и смотрела по телевизору. Всегда смотрим.
Все идет хорошо. Все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются. Хорошо научены, тренерам спасибо», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
