0

Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»

Татьяна Тарасова оценила готовность юниорских спортивных пар к сезону.

Юниорские пары представили новые программы на контрольных прокатах в Новогорске 20-21 августа.

«Конечно, следила за юниорскими контрольными прокатами. Я там была, потом немного приболела и смотрела по телевизору. Всегда смотрим.

Все идет хорошо. Все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются. Хорошо научены, тренерам спасибо», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступили с произвольными программами
175вчера, 13:24
Алена Косторная: «Смотрели сегодня прокаты и вспоминали свои выступления в прошлом году. Уже не терпится испытать эти эмоции вновь»
1920 августа, 16:38
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов показали короткие программы
14720 августа, 13:15
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Наката, Лонг, Ли, Гартунг покажут произвольные программы
4 минуты назад
Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон
410 минут назад
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
14715 минут назад
«Гулять с собаками в два захода, потому что жена занята малышом? База». Трусова и Игнатов ответили на вопросы блица
23сегодня, 19:24
«Никого ни в чем не обвиняем! Работаем». Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки на льду после травмы
25сегодня, 19:04
Гран-при среди юниоров. Окада победила, Ха – 2-я, Дибберн – 3-я, Гойдина – 4-я
17сегодня, 18:46
DJ Groove, Шура, Катя Лель, Винтаж и «Отпетые мошенники» примут участие в ледовом шоу Евгении Медведевой в формате первой в истории дискотеки на льду под музыку нулевых
53сегодня, 16:30Реклама
Бельгийский журналист: «Хендрикс уверена в победе Петросян на олимпийском отборе. Она говорила, что Аделия – феномен»
73сегодня, 15:27
Новая короткая программа Адама Сяо Хим Фа посвящена Леонардо да Винчи
18сегодня, 15:14Видео
«Замечательная новость. Нас ведь давно никуда не зовут, так что поедем с удовольствием». Тарасова о приглашении фигуристов в КНДР
27сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
1сегодня, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
2сегодня, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46