Фото
4

Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»

Даниил Глейхенгауз назвал обидной ничью в матче «Спартака» и «Зенита».

Команды сыграли в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 2:2. 

«Любимый вид спорта, который не связан с моей работой. Но эмоции – как всегда, на максимуме. И в горе и радости со Спартаком. Сегодня – обидная ничья», – написал хореограф и тренер штаба Этери Тутберидзе, опубликовав фото с трибун. 

Самый яркий матч сезона: 2:2 «Спартака» и «Зенита» с двумя пенальти, красной и безумной развязкой

Фото: страница Даниила Глейхенгауза в соцсети

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Глейхенгауза
logoДаниил Глейхенгауз
logoЗенит
logoсборная России
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Щербакова, Акатьева, Туктамышева и Глейхенгауз поучаствуют в фан-встречах в Москве 16 августа
712 августа, 15:16
«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе
109 августа, 21:41
Даниил Глейхенгауз: «Закончился тяжелый и адский период постановки многочисленных программ для наших спортсменов»
229 августа, 19:14
Главные новости
Анна Щербакова: «Я всегда была амбициозной, хотелось побеждать. Ни один чистый прокат не был для меня случайностью»
3 минуты назад
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
13 минут назад
Щербакова о работе на телевидении: «Это огромный пласт моей жизни, в котором я стараюсь развиваться. Думаю, есть прогресс»
326 минут назад
Анна Щербакова: «Не приветствую амбиции родителей, которые заставляют детей заниматься спортом через силу»
632 минуты назад
Анна Щербакова: «Не вижу себя тренером. Не могу представить, что снова закроюсь на катке»
1537 минут назад
Дэвис и Смолкин показали отрывок из нового произвольного танца под музыку Рахманинова
14сегодня, 17:15Видео
Светлана Журова: «Уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере»
10сегодня, 16:38
Артур Даниелян в произвольной программе будет кататься под музыку из «Семейки Аддамс»
9сегодня, 15:45Видео
Алена Леонова: «Медведева создана для кинематографа. Она прекрасно держится перед камерой, камера ее любит»
18сегодня, 15:18
Тарасова об ограничении звонков в мессенджерах: «Мое мнение: лучше, конечно, все открывать, а не закрывать. Но если это для чего-то надо, можно и закрыть»
22сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56