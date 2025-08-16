Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
Даниил Глейхенгауз назвал обидной ничью в матче «Спартака» и «Зенита».
Команды сыграли в 5-м туре Мир РПЛ со счетом 2:2.
«Любимый вид спорта, который не связан с моей работой. Но эмоции – как всегда, на максимуме. И в горе и радости со Спартаком. Сегодня – обидная ничья», – написал хореограф и тренер штаба Этери Тутберидзе, опубликовав фото с трибун.
Самый яркий матч сезона: 2:2 «Спартака» и «Зенита» с двумя пенальти, красной и безумной развязкой
Фото: страница Даниила Глейхенгауза в соцсети
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Глейхенгауза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости