Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани

Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, на каких этапах Гран-при выступят.

Сегодня Елизавета Осокина и Артем Грицаенко представили произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

«Мы будем выступать в Магнитогорске и Казани», – сказал Грицаенко.