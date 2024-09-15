Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, на каких этапах Гран-при выступят.
Сегодня Елизавета Осокина и Артем Грицаенко представили произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.
«Мы будем выступать в Магнитогорске и Казани», – сказал Грицаенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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