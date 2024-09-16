Алексей Мишин: «Всем ясно, что наше фигурное катание сейчас в хорошем состоянии. Это подтвердит любой следящий за ним человек»

Алексей Мишин ответил американскому журналисту на критику российских фигуристов.

Ранее журналист Дейв Лиз заявил , что уровень фигурного катания в России снизился.

«Деградирует ли российское фигурное катание? Этот вопрос не требует какого-то знания и ума. Всем ясно, что наше фигурное катание сейчас в хорошем состоянии, и каждый сможет на это ответить.

Это подтвердит любой болельщик и человек, следящий за фигурным катанием. Все же знают, что наши фигуристы сейчас в неплохом состоянии, и каждый человек, любящий этот спорт, без какого-либо анализа ответит на этот вопрос», - сказал заслуженный тренер России Мишин .