Алексей Мишин: «Всем ясно, что наше фигурное катание сейчас в хорошем состоянии. Это подтвердит любой следящий за ним человек»
Алексей Мишин ответил американскому журналисту на критику российских фигуристов.
Ранее журналист Дейв Лиз заявил, что уровень фигурного катания в России снизился.
«Деградирует ли российское фигурное катание? Этот вопрос не требует какого-то знания и ума. Всем ясно, что наше фигурное катание сейчас в хорошем состоянии, и каждый сможет на это ответить.
Это подтвердит любой болельщик и человек, следящий за фигурным катанием. Все же знают, что наши фигуристы сейчас в неплохом состоянии, и каждый человек, любящий этот спорт, без какого-либо анализа ответит на этот вопрос», - сказал заслуженный тренер России Мишин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости