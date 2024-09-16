Плющенко о сыне: «Саша освоил все тройные прыжки. Он прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, по 1-му спортивному разряду»

Евгений Плющенко оценил успехи своего сына в фигурном катании.

11-летний Александр Плющенко тренируется под руководством отца.

«Саша прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, выступать по первому спортивному разряду. На сегодняшний день он освоил все тройные прыжки, а еще занимается футболом», – рассказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко-старший.