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  • Плющенко о сыне: «Саша освоил все тройные прыжки. Он прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, по 1-му спортивному разряду»
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Плющенко о сыне: «Саша освоил все тройные прыжки. Он прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, по 1-му спортивному разряду»

Евгений Плющенко оценил успехи своего сына в фигурном катании.

11-летний Александр Плющенко тренируется под руководством отца.

«Саша прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, выступать по первому спортивному разряду. На сегодняшний день он освоил все тройные прыжки, а еще занимается футболом», – рассказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко-старший.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
мужское катание
logoАлександр Плющенко
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