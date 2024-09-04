Ильиных о сыне Плющенко: «Все разговоры о том, что у Саши нет детства, проходят по разряду «пусть говорят». Да и что такое «нет детства», кто-нибудь может объяснить?»

Елена Ильиных высказалась о сыне Евгения Плющенко в фигурном катании

11-летний Александр Плющенко сейчас тренируется в академии своего отца.

«Во-первых, скажу о Саше Плющенко, поскольку много раз видела его на льду. Он сам очень любит кататься и выступать, делает это совершенно классно, поэтому все разговоры о том, что у этого ребенка нет детства, проходят по разряду «пусть говорят».

Да и что такое «нет детства», кто-нибудь может объяснить? Оно каким должно быть в понимании тех, кто критикует? В моем понимании классное детство – это когда ребенок занят тем, что ему нравится, а родители во всем его поддерживают.

Вообще, я в какой-то момент обратила внимание, что в фигурном катании, как и в балете, дети постоянно рыдают. Элемент не получился или что-то еще, но все в слезах. И ты постоянно в этом живешь, не имея никакой возможности выйти за пределы этого круга.

Сейчас, думаю, у спортсменов появилось больше возможностей как-то себя отвлечь, но в наше время, кроме тренировок, не было вообще ничего. До сих пор помню, как ходила с мамой в кино. Три раза за всю свою детскую жизнь.

У тебя нет друзей-подружек, потому что с кем-то дружить в спорте просто не получается. Понятно, что бывают исключения, но в подавляющем большинстве случаев это именно так», – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных (после свадьбы – Полунина).