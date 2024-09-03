Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»

Татьяна Навка похвалила сына Евгения Плющенко за желание прыгнуть тройной аксель

11-летний Александр Плющенко ранее пообщался с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным и пообещал исполнить элемент ультра-си в этом сезоне.

«О желании Саши лучше спросить его папу – Женю Плющенко. Но я очень рада за Александра, за ребенка, у которого есть цели, мечты и желания! Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним. А получится у него или нет – не могу судить. Это ребенок.

А если получится, представляете? Детские мечты всегда должны быть осуществимы!» – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка .