Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
Татьяна Навка похвалила сына Евгения Плющенко за желание прыгнуть тройной аксель
11-летний Александр Плющенко ранее пообщался с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным и пообещал исполнить элемент ультра-си в этом сезоне.
«О желании Саши лучше спросить его папу – Женю Плющенко. Но я очень рада за Александра, за ребенка, у которого есть цели, мечты и желания! Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним. А получится у него или нет – не могу судить. Это ребенок.
А если получится, представляете? Детские мечты всегда должны быть осуществимы!» – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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