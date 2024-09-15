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Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»

Катарина Гербольдт считает, что Трусова может успешно выступать на соревнованиях.

Фигуристка показала новые программы на контрольных прокатах. В произвольной она попыталась исполнить четверной лутц, но упала.

«Мне кажется, для Александры попробовать исполнить четверной прыжок было принципиальным вопросом, поэтому у меня эта попытка не вызвала удивление. Думаю, многие от нее этого и ждали.

Что касается возможности выйти в сезон, то, знаете, если человек чего-то хочет и ставит перед собой цель, то ничего невозможного нет. Тем более сейчас с ней работает опытный человек в плане того, как можно вернуться и показать отличный результат.

Мне кажется, если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат», – сказала призер чемпионата России, тренер.

Трусова с манифестом о предательстве: читала стихи, зашла на четверной, но выдохлась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
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