Трусова с манифестом о предательстве: читала стихи, зашла на четверной, но выдохлась

Александра Трусова (Игнатова) – все-таки главная звезда контрольных прокатов в Петербурге.

Увы, в произвольной получилось далеко не все.

1. После короткой программы под Bésame mucho зрители еще больше ждали Трусову: исправит ли ошибку на каскаде, пойдет ли на четверной, вытянет ли всю произвольную?

Для программы выбрали сильную песню «Нас бьют, мы летаем». Тут команда Евгения Плющенко перестраховалась: вместо версий в исполнении Аллы Пугачевой или Наргиз взяли вариант Анастасии Спиридоновой, финалистки «Голоса».

Но начинается постановка с голоса Саши, она читает четверостишье:

Как часто в жизни будут нам мешать...

Не обстоятельства, нет, люди-звери.

И как нередко будут предавать.

Как будет сложно вновь кому-то верить.

Программу ставили в прошлом году, так что сложная тема волновала Трусову еще до свадьбы с Макаром Игнатовым и до возвращения в спорт.

«Придумал все Никита Михайлов, идея пришла ему, вся концепция. Ставилось это в ноябре прошлого года. Мягко сказать, это было не лучшее время в моей жизни. Я приходила на репетиции шоу часто в разобранном состоянии, много что говорила Никите. Когда индивидуально занимались, он старался выдержать паузу, а потом мы начинали работать.

Через какое-то время я сказала, что хочу выступить… ну, была идея, не важно. Говорю: мне нужна произвольная, потому что короткая у меня давно. Он подумал, и потом прислал музыку «Нас бьют, мы летаем». Я говорю: давайте поставим, класс.

Мы сошлись на музыке, а потом он добавил слова. Когда я начала все это слушать, я поняла, к чему это. Начинается с моих слов, потом удары, биты. Наверное, задумка в том, что меня бьют в этот момент внутри, бьют душу. А потом музыка, и итог: как бы тяжело нам ни было, мы все равно летаем».

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2. Для программы про предательство соответствующее платье – черное. С длинными рукавами и струящейся юбкой.

Из сложного декора – разве что горловина с вырезами, немного отсылающая к платью сезона-2020/21.

Над макияжем Саша тоже поработала: вместо ярко-красной помады – бледные губы, а акцент – на черные глаза.

3. Несмотря на боевой настрой и поддержку зрителей (они встречали овациями каждое движение Трусовой), с программой справиться не удалось.

Хотя начала Саша с захода на четверной лутц – любимый прыжок. Уважение как минимум за смелость. В произвольной девушки выступили без ультра-си: Аделия Петросян сдвоила флип и тулуп, а Дарья Садкова упала с квад-тулупа.

«Были ли сомнения, делать четверной лутц или нет? Да нет, конечно, это прокаты, даже на Олимпиаде не было.

Конечно, Евгений Викторович спрашивал: «Может, без лутца?», в последнее время была смена льда, смена часовых поясов, у меня не супер получалось. Один – даже не было сомнений. Если получится первый, то можно и второй, решение было там.

Пока, конечно, нервы не позволяют, надо безошибочно делать лутц, чтобы и на нервах его делать».

Но и с остальными прыжками у Трусовой возникли сложности: ошиблась на тройном лутце, а из каскадов получился только один: тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Вообще, вторую половину программы Саша докатывала с трудом – было видно, как ей тяжело заходить не только на прыжки, но и на остальные элементы. Из-за этого уходило качество на шагах, вращениях.

4. Пока Трусовой не хватает выносливости, она это признает:

«Не могу сказать, что сильно изменилась, изменилось то, как тяжело кататься – форма не та, я намного выше и больше, тяжело в принципе, форма не позволяет мне легко кататься. По нервам – очень тяжело выступать, два дня я еще буду лежать и думать, где мои силы – они отдаются зрителям».

Впрочем, главный вопрос к Саше другой: а есть ли желание продолжать? Тут однозначного ответа нет:

«Я решила подумать несколько дней. Я просто показала программы. Сейчас выдохну. Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет – все тоже будет понятно».

При этом после проката Саша не скрывала: чтобы точно увидеть ее на льду, лучше приходить на шоу, а не надеяться на этапы российского Гран-при.

Но даже презентация ее программ притягивает взгляды – посмотреть выступление Трусовой собрались все: муж Макар Игнатов, подруга Анна Фролова, экс-тренер Этери Тутберидзе.

Станет ли всеобщий интерес мотивацией для Саши идти в сезон?

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф