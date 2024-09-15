Александра Бойкова: «В прошлом сезоне было немножко тяжело от больших нагрузок. Сейчас понимаем, что они дают свои плоды на соревнованиях»

Бойкова и Козловский рассказали, что привыкли к новой тренерской команде.

Весной 2023 года пара перешла в группу Тутберидзе.

– Позади сезон, адаптация в группе тренера Этери Тутберидзе, можно сказать, что вы подготовили стартовую площадку, с которой готовы покорять новые вершины?

Дмитрий Козловский: У нас и до этого была неплохая стартовая площадка. У нас были достаточно хорошие позиции. Но я могу сказать, что за прошедший сезон мы сильно спрогрессировали.

Мы однозначно стали лучше в тех аспектах, которые у нас до этого проседали. И мы надеемся сохранить такую положительную динамику и в этом сезоне, и во всех сезонах грядущих.

Александра Бойкова: Мы привыкли к тренерской команде. Привыкли к тренировкам, к условиям и системе тренировок.

И хотим сказать большое спасибо всем тренерам и всей нашей команде, которая с нами работает на катке Этери Георгиевны за то, что с таким вниманием относятся к своим спортсменам, к их просьбам. Это заслуживает огромной благодарности. Правда. Нам очень приятно.

– Что нового появилось в ваших тренировках, чего не было до этого?

Бойкова: Системы.

Козловский: У нас есть четкая система, более интенсивные продуманные нагрузки. Действительно мы стали больше катать, больше работать. Но самое главное, что мы ощущаем от этого отдачу. Мы понимаем, зачем мы это делаем, и мы видим плоды нашей работы.

Бойкова: Наверное, в прошлом сезоне было немножко тяжело от больших нагрузок, от того, что мы пытались привыкнуть к новой системе, прокатам, перекатам. А в этом сезоне мы понимаем, что именно прокаты, перекаты дают свои плоды на соревнованиях.

Козловский: Пришлось себя, конечно, поломать и поломать в первую очередь психологически, потому что, когда ты раньше этого не делал и тебе уже не 15 лет, поменять вектор своих тренировок сложно. Поменять психологию тренировочного процесса непросто.

Нам кажется, у нас это получилось. Например, в этом сезоне те нагрузки, которые мы очень непросто переносили в прошлом, сейчас даются нам намного легче, и мы их воспринимаем как само собой разумеющееся.