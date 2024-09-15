  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
1

Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»

Бойкова и Козловский заявили, что не видят себя в будущем тренерами.

– Вы оба учитесь в престижных вузах, которые не связаны со спортом. Насколько вам это нужно, ведь бытует мнение, мол, сила есть – ума не надо?

Дмитрий Козловский: Я бы не рассуждал так однобоко. Это зависит от определенного желания и жизненных идей спортсмена, его планов. Если спортсмен видит себя в дальнейшем в спорте, для этого нужно что-то делать.

Понятно, основная его деятельность дает сильный бэкграунд, который позволяет проще интегрироваться в систему «тренерства», поскольку весь этот процесс ты прекрасно понимаешь.

Когда же человек считает, что система спорта как «спортсмен, а позднее тренер», ему не интересна, он начинает инвестировать в другие направления. И опять для этого нужно что-то делать.

– Но вам же интересен спорт.

Козловский: Мне интересен спорт как спортсмену.

Александра Бойкова: На данный момент.

Козловский: Как тренера я себя не вижу.

Бойкова: То же самое.

Козловский: Поэтому я занимаюсь инвестированием в свое будущее, чтобы иметь определенные варианты. Я говорю это здесь и сейчас. Желания и планы людей могут меняться. Им свойственно меняться. Но когда есть альтернатива, это всегда приятно.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
logoсборная России
пары
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Козловский: «Впервые работали с Тутберидзе и Глейхенгаузом как с постановщиками. Нам очень понравился процесс, внимательное отношение»
435 минут назад
Глейхенгауз о программах Бойковой и Козловского: «Дмитрий очень переживал, что я его переоцениваю. Это еще не идеально, но прогресс виден»
19сегодня, 15:53
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Хабибуллина и Княжук показали произвольные программы
729сегодня, 15:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Морозов и Чен – 2-е, Несет и Маркелов – 3-и
26 минут назад
Софья Федченко: «В начале июля Горбачева получила травму. Вернулась на лед только в середине августа, а прыгать тройные начали в сентябре»
14 минут назад
Александра Бойкова: «В прошлом сезоне было немножко тяжело от больших нагрузок. Сейчас понимаем, что они дают свои плоды на соревнованиях»
322 минуты назад
Дмитрий Козловский: «Впервые работали с Тутберидзе и Глейхенгаузом как с постановщиками. Нам очень понравился процесс, внимательное отношение»
435 минут назад
Муравьева о программах: «Родилась идея противостояния белого и черного лебедя. Решили попробовать раскрыть эту тему так, как никто не делал»
1158 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
14 минут назад
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
сегодня, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
сегодня, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
1сегодня, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
2вчера, 15:41