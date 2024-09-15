Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»

Бойкова и Козловский заявили, что не видят себя в будущем тренерами.

– Вы оба учитесь в престижных вузах, которые не связаны со спортом. Насколько вам это нужно, ведь бытует мнение, мол, сила есть – ума не надо?

Дмитрий Козловский: Я бы не рассуждал так однобоко. Это зависит от определенного желания и жизненных идей спортсмена, его планов. Если спортсмен видит себя в дальнейшем в спорте, для этого нужно что-то делать.

Понятно, основная его деятельность дает сильный бэкграунд, который позволяет проще интегрироваться в систему «тренерства», поскольку весь этот процесс ты прекрасно понимаешь.

Когда же человек считает, что система спорта как «спортсмен, а позднее тренер», ему не интересна, он начинает инвестировать в другие направления. И опять для этого нужно что-то делать.

– Но вам же интересен спорт.

Козловский: Мне интересен спорт как спортсмену.

Александра Бойкова: На данный момент.

Козловский: Как тренера я себя не вижу.

Бойкова: То же самое.

Козловский: Поэтому я занимаюсь инвестированием в свое будущее, чтобы иметь определенные варианты. Я говорю это здесь и сейчас. Желания и планы людей могут меняться. Им свойственно меняться. Но когда есть альтернатива, это всегда приятно.