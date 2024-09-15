Тарасова о прокате Кондратюка: «Что тут сказать – шикарно! Можно ли говорить, что он лидер среди мужчин на данный момент? Не надо так говорить»
Тарасова заявила, что Кондратюка не надо называть лидером среди одиночников.
«Все ребята в основном прекрасно откатались. Видно, что готовы к сезону. Но хвалить я бы никого не стала – рано. Надо посмотреть, как будут выступать в сезоне.
Что касается [Марка] Кондратюка и его набора элементов, что тут сказать – шикарно! Можно ли говорить, что он лидер среди мужчин на данный момент? Не надо так говорить», – сказала Татьяна Тарасова.
Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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