Тарасова о прокате Кондратюка: «Что тут сказать – шикарно! Можно ли говорить, что он лидер среди мужчин на данный момент? Не надо так говорить»

Тарасова заявила, что Кондратюка не надо называть лидером среди одиночников.

«Все ребята в основном прекрасно откатались. Видно, что готовы к сезону. Но хвалить я бы никого не стала – рано. Надо посмотреть, как будут выступать в сезоне.

Что касается [Марка] Кондратюка и его набора элементов, что тут сказать – шикарно! Можно ли говорить, что он лидер среди мужчин на данный момент? Не надо так говорить», – сказала Татьяна Тарасова.

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