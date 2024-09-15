Марк Кондратюк: «Произвольная программа очень яркая и классная. Будет ли шесть четверных? Может быть»

Марк Кондратюк не исключил, что попробует исполнить шесть четверных в программе.

Фигурист представил новую произвольную под музыку из фильма «Миллионер из трущоб». В прокате он исполнил пять квадов и два тройных акселя.

– Как ты так рано готов к сезону?

– Вдохновляюсь Максимом Траньковым, второй раз в жизни уже.

– Ну это отсылка к твоему прекрасному «Болливуду» – действительно, мы с Татьяной Волосожар брали такую музыку, как и «Иисуса Христа». Ты что, мой фанат?

– Да, безусловно. Следующая программа – «Маскарад», ждите.

– Как происходил выбор музыки?

– В отличие от короткой, эту программу предложили Никита Михайлов и Светлана Владимировна [Соколовская]. В начале это была шутка, но за несколько дней превратилась в реальный вариант. Начали ставить – мне кажется, она яркая и классная.

– Ритм обеих программ очень высокий – были ли сложности в подготовке? Как долго ты накатывал?

– Сложности еще есть, пока тяжеловато. Нужно дальше накатывать. Сначала ты делаешь два четверных и дальше ничего, потом три, четыре. В какой-то момент ты прыгаешь пять и пытаешься ехать дальше.

– А шесть будет?

– Может быть, – сказал Кондратюк в интервью Максиму Транькову в эфире Первого канала.