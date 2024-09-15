Марк Кондратюк: «Произвольная программа очень яркая и классная. Будет ли шесть четверных? Может быть»
Фигурист представил новую произвольную под музыку из фильма «Миллионер из трущоб». В прокате он исполнил пять квадов и два тройных акселя.
– Как ты так рано готов к сезону?
– Вдохновляюсь Максимом Траньковым, второй раз в жизни уже.
– Ну это отсылка к твоему прекрасному «Болливуду» – действительно, мы с Татьяной Волосожар брали такую музыку, как и «Иисуса Христа». Ты что, мой фанат?
– Да, безусловно. Следующая программа – «Маскарад», ждите.
– Как происходил выбор музыки?
– В отличие от короткой, эту программу предложили Никита Михайлов и Светлана Владимировна [Соколовская]. В начале это была шутка, но за несколько дней превратилась в реальный вариант. Начали ставить – мне кажется, она яркая и классная.
– Ритм обеих программ очень высокий – были ли сложности в подготовке? Как долго ты накатывал?
– Сложности еще есть, пока тяжеловато. Нужно дальше накатывать. Сначала ты делаешь два четверных и дальше ничего, потом три, четыре. В какой-то момент ты прыгаешь пять и пытаешься ехать дальше.
– А шесть будет?
– Может быть, – сказал Кондратюк в интервью Максиму Транькову в эфире Первого канала.
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