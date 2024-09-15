Марк Кондратюк: «Множество причин продолжать выступления. Я это очень люблю, это главное дело моей жизни»
Марк Кондратюк назвал фигурное катание главным делом своей жизни.
Фигурист представил новую произвольную программу на контрольных прокатах. Он исполнил пять квадов и два тройных акселя.
«Зал меня принимал громче всех? Неожиданно и очень приятно.
Множество причин продолжать выступления. Я это очень люблю. Это главное дело моей жизни. Исполнение пяти четверных – было одной из моих целей», – сказал чемпион Европы 2022 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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