Марк Кондратюк: «Множество причин продолжать выступления. Я это очень люблю, это главное дело моей жизни»

Марк Кондратюк назвал фигурное катание главным делом своей жизни.

Фигурист представил новую произвольную программу на контрольных прокатах. Он исполнил пять квадов и два тройных акселя.

«Зал меня принимал громче всех? Неожиданно и очень приятно.

Множество причин продолжать выступления. Я это очень люблю. Это главное дело моей жизни. Исполнение пяти четверных – было одной из моих целей», – сказал чемпион Европы 2022 года.