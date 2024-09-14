Ксения Синицына: «Сегодня выступала не в своем платье — взяла у фигуристки из моей группы, свое пока не готово»
Ксения Синицына оценила выступление на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Сегодня фигуристки выступали с короткими программами.
«Сегодня выступала не в своем платье — взяла у фигуристки из моей группы Ульяны Васильевой, свое пока не готово.
Настроение хорошее, еще много, над чем надо работать», — сказала Синицына.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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