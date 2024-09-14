Ксения Синицына оценила выступление на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Сегодня фигуристки выступали с короткими программами.

«Сегодня выступала не в своем платье — взяла у фигуристки из моей группы Ульяны Васильевой , свое пока не готово.

Настроение хорошее, еще много, над чем надо работать», — сказала Синицына .