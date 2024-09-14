Вероника Яметова оценила выступление на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Сегодня фигуристки выступали с короткими программами.

«Не совсем удалось сделать каскад во второй половине. Но будем работать, исправлять ошибки.

Цели на сезон — чисто катать программы и, наконец, прыгнуть тройной аксель.

В сентябре мы приостановили работу над ним, но скоро возобновим», — сказала Яметова.