Софья Акатьева: «Очень соскучилась по льду. Форму оцениваю хорошо, здесь сказалось небольшое волнение»
Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что ее больше не беспокоит травма.
Сегодня Акатьева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.
– Я очень соскучилась по льду. Форму оцениваю хорошо, здесь сказалось небольшое волнение. Буду работать, чтобы не было таких сбоев.
– Травма не беспокоит?
– Травма не беспокоит. Я очень верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернется. Спокойно тренируюсь. Тройные вкатываю, но работы много.
– Какие планы на сезон?
– Чисто катать, восстанавливать ультра‑си. Планирую приступать к этому после прокатов.
– Как вам открытая тренировка Тутберидзе?
– Было необычно. Новый формат, такого вроде раньше никто не делал, – сказала Акатьева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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