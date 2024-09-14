Софья Акатьева: «Очень соскучилась по льду. Форму оцениваю хорошо, здесь сказалось небольшое волнение»

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что ее больше не беспокоит травма.

Сегодня Акатьева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

– Я очень соскучилась по льду. Форму оцениваю хорошо, здесь сказалось небольшое волнение. Буду работать, чтобы не было таких сбоев.

– Травма не беспокоит?

– Травма не беспокоит. Я очень верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернется. Спокойно тренируюсь. Тройные вкатываю, но работы много.

– Какие планы на сезон?

– Чисто катать, восстанавливать ультра‑си. Планирую приступать к этому после прокатов.

– Как вам открытая тренировка Тутберидзе?

– Было необычно. Новый формат, такого вроде раньше никто не делал, – сказала Акатьева.