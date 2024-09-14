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Lombardia Trophy. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко покажут короткие программы

14 сентября на турнире Lombardia Trophy пары выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

3. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

Вторая разминка

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

5. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)

6. Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

Третья разминка

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

8. Барбора Кучанова – Мартин Бидарж (Чехия)

9. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

10. Те Ок Рюм – Кум Чой Хан (КНДР)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
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logoсборная Венгрии
пары
Рюичи Кихара
Lombardia Trophy
logoISU Challenger
Никколо Мачии
Филиппо Амброзини
Мартин Бидар
Ребекка Гиларди
Анника Хокке
Алексей Святченко
сборная КНДР
Роберт Кункель
Рику Миура
Мария Павлова
Сара Конти
Барбора Кучанова
Ирма Кальдара
Риккардо Мальо
сборная ЮАР
Джулия Модер
Йоханнес Уилкинсон
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