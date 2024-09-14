Lombardia Trophy. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко покажут короткие программы
14 сентября на турнире Lombardia Trophy пары выступят с короткими программами.
Бергамо, Италия
Пары
Короткая программа
Начало – 15.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
3. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
Вторая разминка
4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
5. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Третья разминка
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
8. Барбора Кучанова – Мартин Бидарж (Чехия)
9. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
10. Те Ок Рюм – Кум Чой Хан (КНДР)
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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