Елизавета Туктамышева: «Фигуристы идут в медиасферу, потому что есть спрос. Людям хочется, чтобы спортсмены, которых знают и любят, чаще появлялись на экранах»

Елизавета Туктамышева поделилась мнением о карьере спортсменов в медиа.

«Зачем фигуристы идут в медиасферу? Ответ предсказуем – есть спрос.

Людям хочется, чтобы фигуристки, которых знают и любят, чаще появлялись на экранах, взаимодействовали с новым поколением. Когда в кадре появляются титулованные фигуристки, это идет на пользу спорту – они привлекают внимание. А когда есть спрос, предлагают неплохие условия, почему бы и не появиться на каком-нибудь канале? <...>

Если говорить о комментаторской работе – то тут еще проще решиться: ты знаешь этот спорт, знаешь людей, тебе не нужно вникать во что-то новое. Да, нужно поставить речь, уметь интересно рассказывать, но ты говоришь о том, что знаешь очень хорошо. Это удобно.

В фигурном катании любят критиковать журналистов. Поэтому есть некое противоречие в том, что спортсмены идут в журналистику.

Но здесь стоит учесть, что когда ты в спорте, то реагируешь более эмоционально на критику в свой адрес. Но, например, на Спортсе бывают хорошие статьи, а вот комментарии иногда задевают. Тут любой может высказать мнение и не всегда это мнение может понравиться. Но такова реальность – сейчас мнение могут высказать везде.

А когда спорт заканчивается, ты уже не так эмоционально реагируешь. Да, бывает неприятно, если читаешь о себе что-то негативное. Но люди меняются, растут, поэтому и отношение ко всем этим комментариям, статьям меняется.

Вообще, больше начинаешь понимать журналистов, когда оказываешься на их месте, углубляешься в работу. Понимаешь: конечно, хочется добавить остринки.

И это не потому, что журналист к тебе плохо относится – вообще, хороший журналист не может быть очень приятным, удобным человеком. Это неблагодарная профессия в этом плане. Хочется популярности, хочется, чтобы о твоих статьях говорили.

Конечно, когда начинают откровенно врать или перевирать слова – это плохо. Но после спорта намного лучше понимаешь, как работает эта сфера и почему все складывается именно так.

Есть разные журналисты – кто-то может прекрасно писать, никого не задевая. Но в фигурном катании это почему-то редкость. Так что шутка о том, что у нас все творческие и ранимые натуры, иногда очень актуальна», – написала Туктамышева в своем блоге на Sports.

Почему фигуристы стремятся в журналистику? Объясняет Лиза Туктамышева