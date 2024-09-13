Почему фигуристы стремятся в журналистику? Объясняет Лиза Туктамышева

От редакции Спортса: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее жизни, о фигурном катании и не только. В новом посте Лиза рассказывает о своем опыте в журналистике.

Всем привет!

Фигурное катание неразрывно связано с медиа – и речь не только о телетрансляциях. Спортсмены пробуют себя в разных ролях: ведущих, комментаторов, блогеров. Я попробовала многое и теперь поделюсь мыслями о журналистике.

Почему фигуристы стремятся в эту профессию, и что она дала мне?

Комментатор: советы Мишина и пример Тарасовой

Раньше всего я попробовала себя в комментировании. Первый раз меня позвали в 2018-м, мне сразу понравилось, поэтому когда еще поступали предложения, я не отказывалась.

В целом, это не так сложно – нужно грамотно рассказывать о том, что ты и так знаешь. Люди, которые сидят за комментаторским столом, разбираются в фигурном катании, поэтому трудности не возникают. Конечно, сначала было волнительно – во время первых эфиров я по-настоящему переживала. Но чем больше практики – тем меньше волнения.

Когда меня пригласили в эфир первый раз и об этом узнал Алексей Николаевич, он посоветовал поискать интересную информацию о спортсменах. Чтобы давать зрителям не только общую информацию о фигуристах из спортивной анкеты, а рассказывать какие-то истории, чтобы заинтересовать.

Но это оказалось сложнее, чем я думала. Есть спортсмены, которых ты не знаешь достаточно близко. С другой стороны, не всегда понимаешь, можно ли рассказывать какие-то личные истории тех фигуристов, с кем хорошо общаешься. Поэтому всегда нужно следить за тем, что говоришь.

В этом году в рамках подготовки к телешоу я занималась с педагогом по сценической речи, и мы готовились в том числе и к комментированию. Он включал случайные выступления, а мне нужно было сразу интересно и активно их комментировать, как будто в прямом эфире. Это помогает сделать речь более насыщенной.

Важный момент – наличие коннекта между комментаторами. Когда два человека просто сидят и обособленно высказывают мнение – это не очень интересно. Нужен диалог, возможно, даже разные мнения, дискуссия.

Когда я берусь за новое дело, мне всегда хочется дойти до определенного хорошего уровня. Но пока не вижу комментирование основной профессией для себя.

Даже Татьяна Тарасова – не просто комментатор, а все еще наставник и тренер. И мне хочется так же: чтобы хорошо получалось, но при этом все-таки не было основным видом деятельности. Все-таки я больше вижу себя в качестве тренера, а не журналиста.

Ведущая: опыт хороший, но я ждала серьезные разговоры

У меня есть подруга сценарист и режиссер, она очень креативная. Как-то раз мы с ней созвонились – и родилась идея о шоу про фигурное катание.

Изначально была задумка приглашать фигуристов, чтобы они смотрели свои выступления – и плохие, и хорошие, а потом рассказывали о своих ощущениях, делились наблюдениями. Потому что сразу после проката спортсмену обычно задают банальные вопросы, да и после соревнования сложно оценить выступление.

А мы хотели, чтобы спортсмены порефлексировали насчет своих выступлений. Знаю, что многие не смотрят плохие прокаты, а тут бы они в студии увидели их впервые. Задача стояла показать зрителям, что спортсмены – не стальные, что они тоже люди и могут ошибаться, переживать. А потом на контрасте разбирали бы и хорошие выступления.

Финальный вариант вышел не таким, как я ожидала. Мы сделали развлекательное шоу, а я хотела более серьезный разговор.

Несмотря на смену формата, я получила очень хороший опыт в Off Ice Show. Я занималась этим не ради заработка или раскрутки, а чтобы попробовать себя в роли ведущей, понять, как все устроено и подходит ли мне это. Если есть идея, возможность, почему бы не реализовать?

Мы с Аней, моей соведущей, созванивались перед каждым выпуском – я предлагала гостя из фигурного катания, она – из мира театра, шоу-бизнеса и музыки. Мы искали точки соприкосновения, чтобы в кадре был диалог. После этого утверждали даты и приступали к написанию сценария. Анна его писала, я потом вносила небольшие правки. К эфирам я готовилась с преподавателем по речи, чтобы в кадре получалось более живое общение.

В итоге получился такой проект. Пока не знаю, буду ли продолжать. Я получила опыт, новые знания. Но все же поняла, что хотелось бы попробовать себя в более серьезном формате.

Мне все нравилось, но я хотела сделать что-то более глубокое, хотела раскрывать собеседников. А у нас вышло шоу.

Я пока не могу понять, нравится ли мне такой формат – с гипертрофированными эмоциями, постоянными шутками. Даже если у тебя плохое настроение, то на камеру ты должен улыбаться. И тут я снова вернусь к разговору о тренерстве – оно мне сейчас по душе именно поэтому – там я настоящая.

Блогер на Спортсе: в чем плюс текстового формата?

Мне многие говорили: попробуй себя в медиа, у тебя должно получиться, ты такой яркий персонаж в фигурном катании. И я подумала: а почему нет, вдруг мне понравится – и пойду работать на какой-нибудь телеканал?

Возможно, я пока не нашла нишу в этой сфере, где хотела бы работать на постоянной основе. Но пока есть идеи и люди, которые помогут их реализовать, точно надо пробовать.

Для меня это был первый сезон без ежедневных тренировок, и я сказала себе, что нужно использовать все возможности для познания себя и реализации в новых сферах. У меня не было мечты о своем шоу, скорее было так: о, классная идея, давай попробуем.

В этом плане мне очень нравится вести блог на Спортсе. Тут я могу затрагивать любые темы, которые мне самой интересны, раскручивать их, размышлять более глубоко. Возможно, аудитория меньше – все-таки это печатный формат, спортивный сайт. Но этот опыт кажется мне более ценным.

Почему я не пошла учиться на журналиста?

Я думала о том, чтобы пройти профильное обучение. Разговаривала со специалистами, узнавала про курсы. Например, есть школа от Первого канала – там несколько месяцев углубленного изучения журналистики. Но я не видела тех курсов, которые подошли бы именно мне.

Я разговаривала с преподавателем журналистики одного из университетов Петербурга, спрашивала, кто может научить держаться на камеру, четко рассказывать. И он мне объяснил, что сейчас больше учат писать, а не воспитывают новых Ургантов. Он – шикарный ведущий. Мне кажется, он во многом сам этому научился, у него есть стиль. Наверное, нет такой школы, которая по щелчку сделает из тебя профессионального ведущего.

Думаю, все-таки есть специальные курсы и люди, которые могут с этим помочь, но мне пока не попадались.

Зачем фигуристы идут в медиасферу?

Ответ предсказуем – есть спрос.

Людям хочется, чтобы фигуристки, которых знают и любят, чаще появлялись на экранах, взаимодействовали с новым поколением. Когда в кадре появляются титулованные фигуристки, это идет на пользу спорту – они привлекают внимание. А когда есть спрос, предлагают неплохие условия, почему бы и не появиться на каком-нибудь канале?

Не думаю, что кто-то из профессиональных спортсменов думает: эх, жалко занялась фигурным катанием, пошла бы лучше в журналистику. Наоборот, это один из очевидных и знакомых вариантов, который можно выбрать в качестве второй профессии. Мало кто будет искать сложные пути, а тут тебе делают предложение о работе – и ты уже решаешь, соглашаться ли.

Если говорить о комментаторской работе – то тут еще проще решиться: ты знаешь этот спорт, знаешь людей, тебе не нужно вникать во что-то новое. Да, нужно поставить речь, уметь интересно рассказывать, но ты говоришь о том, что знаешь очень хорошо. Это удобно.

В фигурном катании любят критиковать журналистов. Поэтому есть некое противоречие в том, что спортсмены идут в журналистику.

Но здесь стоит учесть, что когда ты в спорте, то реагируешь более эмоционально на критику в свой адрес. Но, например, на Спортсе бывают хорошие статьи, а вот комментарии иногда задевают. Тут любой может высказать мнение и не всегда это мнение может понравиться. Но такова реальность – сейчас мнение могут высказать везде.

А когда спорт заканчивается, ты уже не так эмоционально реагируешь. Да, бывает неприятно, если читаешь о себе что-то негативное. Но люди меняются, растут, поэтому и отношение ко всем этим комментариям, статьям меняется.

Вообще, больше начинаешь понимать журналистов, когда оказываешься на их месте, углубляешься в работу. Понимаешь: конечно, хочется добавить остринки.

И это не потому, что журналист к тебе плохо относится – вообще, хороший журналист не может быть очень приятным, удобным человеком. Это неблагодарная профессия в этом плане. Хочется популярности, хочется, чтобы о твоих статьях говорили.

Конечно, когда начинают откровенно врать или перевирать слова – это плохо. Но после спорта намного лучше понимаешь, как работает эта сфера и почему все складывается именно так.

Есть разные журналисты – кто-то может прекрасно писать, никого не задевая. Но в фигурном катании это почему-то редкость. Так что шутка о том, что у нас все творческие и ранимые натуры, иногда очень актуальна.