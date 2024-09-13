Елизавета Туктамышева: «Комментирование – это не так сложно. Во время первых эфиров переживала, но чем больше практики, тем меньше волнения»

Елизавета Туктамышева рассказала о работе комментатором фигурного катания.

«Первый раз меня позвали в 2018-м, мне сразу понравилось, поэтому когда еще поступали предложения, я не отказывалась.

В целом, это не так сложно – нужно грамотно рассказывать о том, что ты и так знаешь. Люди, которые сидят за комментаторским столом, разбираются в фигурном катании, поэтому трудности не возникают. Конечно, сначала было волнительно – во время первых эфиров я по-настоящему переживала. Но чем больше практики – тем меньше волнения.

Когда меня пригласили в эфир первый раз и об этом узнал Алексей Николаевич [Мишин], он посоветовал поискать интересную информацию о спортсменах. Чтобы давать зрителям не только общую информацию о фигуристах из спортивной анкеты, а рассказывать какие-то истории, чтобы заинтересовать.

Но это оказалось сложнее, чем я думала. Есть спортсмены, которых ты не знаешь достаточно близко. С другой стороны, не всегда понимаешь, можно ли рассказывать какие-то личные истории тех фигуристов, с кем хорошо общаешься. Поэтому всегда нужно следить за тем, что говоришь.

В этом году в рамках подготовки к телешоу я занималась с педагогом по сценической речи, и мы готовились в том числе и к комментированию. Он включал случайные выступления, а мне нужно было сразу интересно и активно их комментировать, как будто в прямом эфире. Это помогает сделать речь более насыщенной.

Важный момент – наличие коннекта между комментаторами. Когда два человека просто сидят и обособленно высказывают мнение – это не очень интересно. Нужен диалог, возможно, даже разные мнения, дискуссия.

Когда я берусь за новое дело, мне всегда хочется дойти до определенного хорошего уровня. Но пока не вижу комментирование основной профессией для себя.

Даже Татьяна Тарасова – не просто комментатор, а все еще наставник и тренер. И мне хочется так же: чтобы хорошо получалось, но при этом все-таки не было основным видом деятельности. Все-таки я больше вижу себя в качестве тренера, а не журналиста», – написала чемпионка мира-2015 в своем блоге на Sports.

Почему фигуристы стремятся в журналистику? Объясняет Лиза Туктамышева