Ученица Протопопова: «Это святое дело, когда ты исполняешь волю любимых тобой людей, которых мы вернули на родную ленинградскую землю»
Ученица Протопопова Марина Фролова‑Анутина высказалась о его последней воле.
Сегодня в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище прошло захоронение праха двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
«Быть захороненными в Санкт‑Петербурге была воля Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой. Когда они приехали в Санкт‑Петербург в 2005 году, первое, что они сделали, это поехали на могилу матери и отчима Олега. И здесь я услышала такие слова: «Запомни, когда нас не станет, мы должны лечь рядом».
Для меня большая честь, что удалось исполнить их волю и закрыть эту красивую страницу их жизни. Слава богу, что мы это сделали.
Это святое дело, когда ты исполняешь волю любимых тобой людей, которых мы вернули на родную ленинградскую землю», — сказала Фролова‑Анутина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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