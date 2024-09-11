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Ученица Протопопова: «Это святое дело, когда ты исполняешь волю любимых тобой людей, которых мы вернули на родную ленинградскую землю»

Ученица Протопопова Марина Фролова‑Анутина высказалась о его последней воле.

Сегодня в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище прошло захоронение праха двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. 

«Быть захороненными в Санкт‑Петербурге была воля Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой. Когда они приехали в Санкт‑Петербург в 2005 году, первое, что они сделали, это поехали на могилу матери и отчима Олега. И здесь я услышала такие слова: «Запомни, когда нас не станет, мы должны лечь рядом».

Для меня большая честь, что удалось исполнить их волю и закрыть эту красивую страницу их жизни. Слава богу, что мы это сделали.

Это святое дело, когда ты исполняешь волю любимых тобой людей, которых мы вернули на родную ленинградскую землю», — сказала Фролова‑Анутина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
пары
сборная СССР
Олег Протопопов
Людмила Белоусова
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