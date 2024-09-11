Прах Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге

Прах Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

На церемонии прощания присутствовали родственники, друзья, ученики и представители власти.

Протопопов скончался в прошлом году в Швейцарии в 91-летнем возрасте. В его завещании было указано, чтобы его похоронили в Санкт-Петербурге вместе с супругой Людмилой Белоусовой, которая ушла из жизни в 2017-м.

Прах фигуристов захоронили в некрополе «Литераторские мостки».

Людмила Белоусова и Олег Протопопов – двукратные олимпийские чемпионы и четырехкратные чемпионы мира в парном катании.