  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
6

Прах Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге

Прах Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

На церемонии прощания присутствовали родственники, друзья, ученики и представители власти.

Протопопов скончался в прошлом году в Швейцарии в 91-летнем возрасте. В его завещании было указано, чтобы его похоронили в Санкт-Петербурге вместе с супругой Людмилой Белоусовой, которая ушла из жизни в 2017-м.

Прах фигуристов захоронили в некрополе «Литераторские мостки».

Людмила Белоусова и Олег Протопопов – двукратные олимпийские чемпионы и четырехкратные чемпионы мира в парном катании.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
пары
сборная СССР
Олег Протопопов
Людмила Белоусова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Я буквально поражена датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Хотела ее посетить»
15сегодня, 09:57
Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»
67сегодня, 07:15
Лакерник о Белоусовой и Протопопове: «Великие советские и русские фигуристы. Нужно установить и памятник, они того заслужили»
2519 августа, 09:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ученица Протопопова: «Это святое дело, когда ты исполняешь волю любимых тобой людей, которых мы вернули на родную ленинградскую землю»
2сегодня, 12:03
Олег Татауров: «У Дикиджи ОРВИ. Завтра будем решать по поводу его выступления на прокатах»
16сегодня, 11:21
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 11:15
Татьяна Тарасова: «Я буквально поражена датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Хотела ее посетить»
15сегодня, 09:57
Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»
67сегодня, 07:15
Мозалев об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно»
20вчера, 19:56
Роман Костомаров запустил собственное шоу на Rutube
14вчера, 19:00
Роднина о том, что Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014: «Есть результат спортсмена по допинг-тестам, на основании чего и принимается решение»
9вчера, 17:43
Самоделкина, Губанова, Эгадзе, Грассль, Литвинцев, Дэвис и Смолкин, Ташлерова и Ташлер выступят на Мемориале Дениса Тена
54вчера, 15:56
Татьяна Тарасова посетит закрытые предсезонные прокаты фигуристов в Новогорске
17вчера, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
88 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
58 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42