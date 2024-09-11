Татьяна Тарасова: «Я буквально поражена датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Хотела ее посетить»

Татьяна Тарасова выразила недовольство датой захоронения Протопопова и Белоусовой.

Прах двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили сегодня в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище. На церемонии не смогли присутствовать представители ФФККР, так как сейчас в Новогорске проходят контрольные прокаты сборной России.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать.

Мы вместе с ними катались на протяжении всей жизни. Не сказать, что мы дружили, но очень плотно общались. Я хотела посетить церемонию», — сказала Тарасова.

«Я знала, что они будут похоронены в России, Олег мне говорил о том, что они так хотят. И обязательно постараюсь посетить их могилу на Волковском кладбище. Скоро я буду работать в Санкт-Петербурге на контрольных прокатах, надеюсь в эти дни съездить», – цитирует Тарасову ТАСС .

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