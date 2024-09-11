  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Татьяна Тарасова: «Я буквально поражена датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Хотела ее посетить»

Татьяна Тарасова выразила недовольство датой захоронения Протопопова и Белоусовой.

Прах двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили сегодня в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище. На церемонии не смогли присутствовать представители ФФККР, так как сейчас в Новогорске проходят контрольные прокаты сборной России. 

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать.

Мы вместе с ними катались на протяжении всей жизни. Не сказать, что мы дружили, но очень плотно общались. Я хотела посетить церемонию», — сказала Тарасова. 

«Я знала, что они будут похоронены в России, Олег мне говорил о том, что они так хотят. И обязательно постараюсь посетить их могилу на Волковском кладбище. Скоро я буду работать в Санкт-Петербурге на контрольных прокатах, надеюсь в эти дни съездить», – цитирует Тарасову ТАСС.

Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБК
logoТатьяна Тарасова
пары
Олег Протопопов
Людмила Белоусова
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»
59сегодня, 07:15
Тарасова о контрольных прокатах юниоров: «Все в каждом виде готовы более-менее прилично. Прыгают тройные и четверные, стараются»
30 августа, 14:55
«Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам». Авербух поздравил Мозер с днем рождения
428 августа, 13:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вайцеховская о прощании с Белоусовой и Протопоповым: «Церемонию решено провести в день, когда в городе заведомо не окажется никого из фигурнокатательной публики»
59сегодня, 07:15
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 05:15
Мозалев об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Подобные прокаты со зрителями – это очень непривычно»
18вчера, 19:56
Роман Костомаров запустил собственное шоу на Rutube
13вчера, 19:00
Роднина о том, что Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014: «Есть результат спортсмена по допинг-тестам, на основании чего и принимается решение»
9вчера, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
88 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
58 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54