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Акатьева и Петросян выступят на первом этапе «Битвы школ»

Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на первом этапе «Битвы школ».

Первый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию пройдет 21-22 сентября в ледовом дворце «Локо лед» на территории «РЖД Арены».

Петросян выступит с с показательной программой в первый день соревнований, Акатьева – во второй.

Кубок Московского спорта («Битва школ») – командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoСофья Акатьева
logoАделия Петросян
Кубок Московского спорта
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