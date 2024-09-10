Акатьева и Петросян выступят на первом этапе «Битвы школ»

Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на первом этапе «Битвы школ».

Первый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию пройдет 21-22 сентября в ледовом дворце «Локо лед» на территории «РЖД Арены».

Петросян выступит с с показательной программой в первый день соревнований, Акатьева – во второй.

Кубок Московского спорта («Битва школ») – командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.