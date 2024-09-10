Акатьева и Петросян выступят на первом этапе «Битвы школ»
Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на первом этапе «Битвы школ».
Первый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию пройдет 21-22 сентября в ледовом дворце «Локо лед» на территории «РЖД Арены».
Петросян выступит с с показательной программой в первый день соревнований, Акатьева – во второй.
Кубок Московского спорта («Битва школ») – командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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