Бойкова и Козловский выступили с короткой программой под саундтрек из «Убить Билла»
Бойкова и Козловский представили короткую программу на тренировке группы Тутберидзе.
Двукратные чемпионы России катались под саундтрек из фильма «Убить Билла».
Произвольная программа спортивной пары поставлена под композицию Power-Haus – Freya.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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