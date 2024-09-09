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Бойкова и Козловский выступили с короткой программой под саундтрек из «Убить Билла»

Бойкова и Козловский представили короткую программу на тренировке группы Тутберидзе.

Двукратные чемпионы России катались под саундтрек из фильма «Убить Билла». 

Произвольная программа спортивной пары поставлена под композицию Power-Haus – Freya. 

ВИДЕО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
пары
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
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