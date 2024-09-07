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Бестемьянова об уходе Самоделкиной от Плющенко: «Софья – взрослая, думающая спортсменка. Я доверяю ее решениям»

Бестемьянова оценила решение Самоделкиной, ушедшей из академии Плющенко

Ранее Федерация фигурного катания Астаны сообщила, что 17-летняя Софья Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и в октябре отправится в США на просмотр и стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

«Софья – взрослая, думающая спортсменка. Я доверяю ее решениям. Если считает нужным сделать такой шаг, то могу только пожелать ей удачи. Арутюнян – большой тренер, тут и говорить нечего.

Что касается «просмотра», то это просто фигура речи. Мы же не в 19 веке живем. Арутюнян прекрасно знает Софью, а она – его. Видимо, боятся прямо сказать, что начинают совместные тренировки. Хотят посмотреть друг на друга, притереться. Это профессиональный подход», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России. С нынешнего сезона она выступает за Казахстан.

Самоделкина ушла от Плющенко. И видимо, вот настоящая причина

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕвгений Плющенко
Рафаэль Арутюнян
logoсборная Казахстана
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
переходы
logoСофья Самоделкина
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