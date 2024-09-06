Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы, Шарапова и Строганов – 2-е
Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы на турнире в Петербурге
Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга
1-й этап
Юниорки
Короткая программа
1. Агата Петрова – 70,03
2. Валерия Шарапова – 68,52
3. Маргарита Качанова – 65,54
4. Алена Галкина – 62,39
5. Маргарита Ручина – 62,05
6. Алиса Крыгина – 58,57
7. Софья Глаголевская – 57,64
8. Вероника Попова – 57,25
9. Варвара Лисс – 57,02
10. Агата Морозова – 56,82
Начало произвольной программы – 10:00 по московскому времени (6 сентября).
Юниоры
Короткая программа
1. Иван Рамзенков – 82,31
2. Илья Строганов – 79,51
3. Александр Семков – 74,38
4. Илья Неретин – 71,30
5. Герман Ленков – 70,89
6. Михаил Клепацкий – 69,96
Начало произвольной программы – 14:30 по московскому времени (6 сентября).
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир показывает «Студия-38».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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