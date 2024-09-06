Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы, Шарапова и Строганов – 2-е

Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы на турнире в Петербурге

Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга 1-й этап Юниорки Короткая программа 1. Агата Петрова – 70,03 2. Валерия Шарапова – 68,52 3. Маргарита Качанова – 65,54 4. Алена Галкина – 62,39 5. Маргарита Ручина – 62,05 6. Алиса Крыгина – 58,57 7. Софья Глаголевская – 57,64 8. Вероника Попова – 57,25 9. Варвара Лисс – 57,02 10. Агата Морозова – 56,82 Начало произвольной программы – 10:00 по московскому времени (6 сентября). Юниоры Короткая программа 1. Иван Рамзенков – 82,31 2. Илья Строганов – 79,51 3. Александр Семков – 74,38 4. Илья Неретин – 71,30 5. Герман Ленков – 70,89 6. Михаил Клепацкий – 69,96 Начало произвольной программы – 14:30 по московскому времени (6 сентября). ПРИМЕЧАНИЕ : турнир показывает «Студия-38» .