  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы, Шарапова и Строганов – 2-е
2

Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы, Шарапова и Строганов – 2-е

Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы на турнире в Петербурге

Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

1-й этап

Юниорки

Короткая программа

1. Агата Петрова – 70,03

2. Валерия Шарапова – 68,52

3. Маргарита Качанова – 65,54

4. Алена Галкина – 62,39

5. Маргарита Ручина – 62,05

6. Алиса Крыгина – 58,57

7. Софья Глаголевская – 57,64

8. Вероника Попова – 57,25

9. Варвара Лисс – 57,02

10. Агата Морозова – 56,82

Начало произвольной программы – 10:00 по московскому времени (6 сентября).

Юниоры

Короткая программа

1. Иван Рамзенков – 82,31

2. Илья Строганов – 79,51

3. Александр Семков – 74,38

4. Илья Неретин – 71,30

5. Герман Ленков – 70,89

6. Михаил Клепацкий – 69,96

Начало произвольной программы – 14:30 по московскому времени (6 сентября).

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир показывает «Студия-38».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
женское катание
Софья Глаголевская
Иван Рамзенков
Агата Петрова
Илья Строганов
Илья Неретин
Александр Семков
Герман Ленков
Михаил Клепацкий
Валерия Шарапова
Варвара Лисс
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Провал Костылевой – еще и провал нашей фигурной системы: детей выпускают в юниоры, но они не справляются
10517 августа, 14:08
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова представили произвольные программы
91015 августа, 13:30
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова представили короткие программы
114814 августа, 16:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Варвара Черемных: «Цель – откатать чисто, хорошо выступать на этапах, отобраться на первенство России»
1сегодня, 08:06
Рублева о целях Слуцкой и Гончарова на сезон: «Скататься и показать, что существует такая пара. Заоблачных задач перед ними не ставим»
1сегодня, 06:25
Тарасова об учебе: «Образование в любом случае эффективно, даже если совпадает с карьерой спортсмена. Оно расширяет возможности»
15сегодня, 06:16
Гран-при среди юниоров. Хагара, Нишино, Мин Гю Со, Куперман, Эбихара выступят с произвольными программами
вчера, 23:43
Тарасова об открытой тренировке штаба Тутберидзе: «Если они соберут деньги, чтобы закрыть долг Парсеговой, и считают это правильным, то пусть будет так»
122вчера, 21:42
Гран-при среди юниоров. Вада выиграла короткую программу, Уэзоно – 2-я, Гладки – 3-я
26вчера, 21:07
Евгения Медведева: «Когда пытаешься выучить четверной, понимаешь, что это абсолютно не заложено природой. Я долбилась об него только так»
70вчера, 20:30
Медведева о победе на ЧМ-2017: «Перед произвольной программой я была абсолютно стеклянная, выключенная. Вышла на похер – ну, откатаюсь»
109вчера, 19:34
Медведева о своем ледовом шоу: «Хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали номера, которые зритель еще не видел. Все новое»
42вчера, 19:10
Александр Жулин: «Образование важно для любого человека. У нас много талантливых и умных спортсменов»
8вчера, 19:04
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Телемак и Кулон, Польман и Ренольди, Кватрокки и Демаре покажут произвольные программы
вчера, 23:21
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вольфкостин и Царевски, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас выступят с ритм-танцами
вчера, 23:00
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
1вчера, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
2вчера, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48