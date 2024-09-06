Рублева о целях Слуцкой и Гончарова на сезон: «Скататься и показать, что существует такая пара. Заоблачных задач перед ними не ставим»

Екатерина Рублева рассказала, как Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров встали в пару

Слуцкая и Гончаров заняли второе место на первенстве Москвы с результатом 151.04 балла. Гончаров ранее выступал с Анной Румак. Варвара Слуцкая – дочь серебряного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.

— Переживали перед дебютом Варвары и Глеба?

— Очень сильно переживала, волновалась.

— Расскажите, как нашли Варю?

— Варя пришла к нам весной. Наверное, месяца полтора мы на нее смотрели, она каталась у нас в группе одна. Мы принимали решение. В тот момент была непонятная ситуация с Глебом. Не было такого, что пригласили Варю для Глеба. Мы долго смотрели на Варечку, как на танцоршу, возьмем ли мы ее, будем ли работать. Судя по тому, как она хотела, старалась, слушала внимательно, мы поняли, что с этим человеком можно работать.

К Глебу приходило большое количество девочек, но все как‑то не складывалось. На одной из тренировок Варя проезжала мимо и предложила попробоваться с Глебом. У детей сразу же появилась своя химия, отношения, будто они давно друг друга знают. Когда пары образовываются, не всегда такое бывает. Микроклимат и взаимоотношения — это очень важно.

У ребят сложилось. Маленькое начало положено, маленькая часть нашей работы показана. Мы довольны. Для первого старта неплохо, потому что у Варвары нет большого соревновательного опыта. Глеб более опытный. Волнение присутствовало, но для начала сезона и новой пары это неплохой результат. Работы много. Настроены на усердную работу.

— Сколько ребята катались вместе перед тем, как образовалась пара?

— Точно не скажу, но это был небыстрый период. Не было такого, что поставили и за три дня решили, что ребята будут кататься в паре. Это было очень длительное время.

— Как проходит этап притирки друг к другу?

— В партнерских отношениях никаких проблем не было с самого начала. Они себя чувствуют очень комфортно друг с другом, все хорошо. Если говорить про скатанность, то мы только в начале. Двигаемся дальше.

— Какие цели ставите для Вари и Глеба на этот сезон?

— Скататься и показать, что существует такая пара. Заоблачных задач перед ними не ставим. Времени достаточно, пусть это будет без надрывов, без травм, – сказала Рублева.