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  • Варвара Слуцкая о выступлении на первенстве Москвы: «Волнение было только перед начальной позой. А так все спокойненько, с силами и настроением»
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Варвара Слуцкая о выступлении на первенстве Москвы: «Волнение было только перед начальной позой. А так все спокойненько, с силами и настроением»

Фигуристка Варвара Слуцкая поделилась впечатлениями от участия в первенстве Москвы

Слуцкая выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Гончаровым. В ритм-танце они стали вторыми.

«На самом деле волнение было только перед начальной позой, так все было спокойненько, с силами и настроением. На прокат настраиваемся вместе.

Подготовка шла хорошо достаточно, проблем никаких не было в тренировочном процессе, все успели доработать, конечно, есть над чем работать», – сказала Слуцкая.

Фигуристка также рассказала об образах, которые она и партнер представляют в ритм-танце: «Я женщина, которая едет в ночь на мотоцикле, а он мне просто завидует и пытается за мной гнаться».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
первенство Москвы
Глеб Гончаров
Варвара Слуцкая
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