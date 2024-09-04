Варвара Слуцкая о выступлении на первенстве Москвы: «Волнение было только перед начальной позой. А так все спокойненько, с силами и настроением»

Фигуристка Варвара Слуцкая поделилась впечатлениями от участия в первенстве Москвы

Слуцкая выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Гончаровым. В ритм-танце они стали вторыми.

«На самом деле волнение было только перед начальной позой, так все было спокойненько, с силами и настроением. На прокат настраиваемся вместе.

Подготовка шла хорошо достаточно, проблем никаких не было в тренировочном процессе, все успели доработать, конечно, есть над чем работать», – сказала Слуцкая.

Фигуристка также рассказала об образах, которые она и партнер представляют в ритм-танце: «Я женщина, которая едет в ночь на мотоцикле, а он мне просто завидует и пытается за мной гнаться».