Варвара Слуцкая о выступлении на первенстве Москвы: «Волнение было только перед начальной позой. А так все спокойненько, с силами и настроением»
Фигуристка Варвара Слуцкая поделилась впечатлениями от участия в первенстве Москвы
Слуцкая выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Гончаровым. В ритм-танце они стали вторыми.
«На самом деле волнение было только перед начальной позой, так все было спокойненько, с силами и настроением. На прокат настраиваемся вместе.
Подготовка шла хорошо достаточно, проблем никаких не было в тренировочном процессе, все успели доработать, конечно, есть над чем работать», – сказала Слуцкая.
Фигуристка также рассказала об образах, которые она и партнер представляют в ритм-танце: «Я женщина, которая едет в ночь на мотоцикле, а он мне просто завидует и пытается за мной гнаться».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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