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Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вольфкостин и Царевски, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас выступят с ритм-танцами

6 сентября на Гран-при среди юниоров танцевальные дуэты покажут ритм-танцы

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

2. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония)

Вторая разминка

5. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)

6. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)

7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

8. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция)

9. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия)

Третья разминка

10. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)

12. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)

13. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)

14. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия)

Четвертая разминка

15. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)

16. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

17. Эмили Ренци – Уильям Лиссауэр (США)

19. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Катарина Вольфкостин
Алиса Овсянкина
Димитри Царевски
Селина Фраджи
Жан-Анс Фурно
Максимилиан Райе
Натали Блаасова
Филип Блаас
Элишка Закова
Филип Менцл
Лайла Вейллон
Александр Брэндис
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