Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вольфкостин и Царевски, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас выступят с ритм-танцами
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
2. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония)
Вторая разминка
5. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)
6. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)
7. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
8. Алиса Овсянкина – Максимилиан Райе (Франция)
9. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия)
Третья разминка
10. Натали Блаасова – Филип Блаас (Чехия)
12. Элишка Закова – Филип Менцл (Чехия)
13. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
14. Анета Вацлавикова – Иван Морозов (Словакия)
Четвертая разминка
15. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия)
16. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
17. Эмили Ренци – Уильям Лиссауэр (США)
19. Лоуренс Бриер – Жюльен Левеск (Канада)
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