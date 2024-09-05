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Гран-при среди юниоров. Телемак и Кулон, Коэн и Вохозка, Энкина и Коваленко представят короткие программы

5 сентября на юниорском Гран-при в Остраве пары выступят с короткими программами

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Пары

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

2. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)

3. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания)

Вторая разминка

4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)

5. Нора Марлен Ротенбюлер – Мозес Йозеф Берей (Венгрия)

6. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)

7. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)

Третья разминка

8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)

9. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)

10. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)

11. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

Четвертая разминка

12. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)

13. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия)

14. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)

15. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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пары
logoГран-при среди юниоров
Лукас Хонда
Лукаш Вохозка
Алекс Лапски
Алия Аккерман
Тобия Хармс
Мозес Береи
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