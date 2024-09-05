Гран-при среди юниоров. Телемак и Кулон, Коэн и Вохозка, Энкина и Коваленко представят короткие программы
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Пары
Короткая программа
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
2. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)
3. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания)
Вторая разминка
4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
5. Нора Марлен Ротенбюлер – Мозес Йозеф Берей (Венгрия)
6. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)
7. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)
Третья разминка
8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)
9. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)
10. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)
11. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
Четвертая разминка
12. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)
13. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия)
14. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)
15. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий