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Гран-при среди юниоров. Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер, Коэн и Вохозка покажут короткие программы

29 августа на юниорском Гран-при в Риге пары выступят с короткими программами

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Пары

Короткая программа

Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

3. Клаудия Синклер Скотти – Ноа Кесада Грау (Испания)

Вторая разминка

4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)

5. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)

6. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания)

Третья разминка

7. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

8. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)

9. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия)

10. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Хуан Ихан
Киран Трэшер
Лукаш Вохозка
Оливия Флорес
Люк Ванг
Жасмин Дерошер
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