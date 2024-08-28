Гран-при среди юниоров. Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер, Коэн и Вохозка покажут короткие программы
29 августа на юниорском Гран-при в Риге пары выступят с короткими программами
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Пары
Короткая программа
Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
3. Клаудия Синклер Скотти – Ноа Кесада Грау (Испания)
Вторая разминка
4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
5. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
6. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания)
Третья разминка
7. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
8. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)
9. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия)
10. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости