Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Хагара, Эбихара, Куперман, Нишино выступят с короткими программами
5 сентября на юниорском Гран-при в Остраве юноши представят короткие программы
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Юноши
Короткая программа
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
2. Тамир Куперман (Израиль)
3. Мин Гю Со (Южная Корея)
4. Якуб Лофек (Польша)
5. Денис Круглов (Бельгия)
Вторая разминка
8. Даийя Эбихара (Япония)
9. Адам Хагара (Словакия)
12. Дэвид Бондарь (Канада)
Третья разминка
14. Хуго Бостедт (Швеция)
Четвертая разминка
22. Тайга Нишино (Япония)
24. Патрик Блэкуэлл (США)
Пятая разминка
27. Давид Седей (Словения)
28. Илья Гогитидзе (Франция)
30. Матиас Линдфорс (Финляндия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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