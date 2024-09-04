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  • Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: «Нехорошо их за это осуждать. Каждый борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием»
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Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: «Нехорошо их за это осуждать. Каждый борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием»

Татьяна Тарасова считает, что не стоит осуждать спортсменов, сменивших гражданство

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев, выступая на форуме ВЭФ во Владивостоке, заявил: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость».

«Спортсмены чаще всего решаются на смену спортивного гражданства, поскольку здесь им не пробиться. А там они начинают выступать и выигрывать, получают возможность попасть на крупные турниры.

Мы пока плохо знаем нового министра спорта, какая у него точка зрения. Считаю, нам всего хватает, чтобы выступать и выигрывать. А те, кто у нас занимают седьмые-восьмые места, задумываются о смене гражданства.

Думаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoТатьяна Тарасова
logoМихаил Дегтярев
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