Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: «Нехорошо их за это осуждать. Каждый борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием»
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев, выступая на форуме ВЭФ во Владивостоке, заявил: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость».
«Спортсмены чаще всего решаются на смену спортивного гражданства, поскольку здесь им не пробиться. А там они начинают выступать и выигрывать, получают возможность попасть на крупные турниры.
Мы пока плохо знаем нового министра спорта, какая у него точка зрения. Считаю, нам всего хватает, чтобы выступать и выигрывать. А те, кто у нас занимают седьмые-восьмые места, задумываются о смене гражданства.
Думаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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