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  • Масленникова о контрольных прокатах: «Понятия не имею, почему Шевченко и Ежлов не попали в список. Мы находимся в блестящей форме»
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Масленникова о контрольных прокатах: «Понятия не имею, почему Шевченко и Ежлов не попали в список. Мы находимся в блестящей форме»

Тренер Софьи Шевченко и Андрея Ежлова удивлена их отсутствию в заявке на прокаты

Ранее стал известен предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Спортивная пара Шевченко и Ежлова не включена в заявку.

«Я понятия не имею, почему ребята не попали в предварительный список контрольных прокатов. Так распорядилась федерация. Мы сейчас с трудом попали на сбор, потратили много усилий на это, но на прокаты не попали, к сожалению.

Мне это не понравилось. Ребята же молодые, Андрею исполнилось 20 лет, Соне 22. Туда попали несколько юниорских пар, которые по возрасту уже вышли из юниоров и их знать никто не знает. Мы стараемся изо всех сил, мы готовы, находимся в блестящей форме. Будем надеяться, что в следующий раз попадем, мы еще поборемся», – сказала тренер Елена Масленникова.

В прошедшем сезоне Шевченко и Ежлов заняли 11‑е место на чемпионате России и 6-е на Спартакиаде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
ФФККР
пары
Елена Масленникова
logoМатч ТВ
Софья Шевченко
Андрей Ежлов
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