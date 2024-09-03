Масленникова о контрольных прокатах: «Понятия не имею, почему Шевченко и Ежлов не попали в список. Мы находимся в блестящей форме»

Тренер Софьи Шевченко и Андрея Ежлова удивлена их отсутствию в заявке на прокаты

Ранее стал известен предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Спортивная пара Шевченко и Ежлова не включена в заявку.

«Я понятия не имею, почему ребята не попали в предварительный список контрольных прокатов. Так распорядилась федерация. Мы сейчас с трудом попали на сбор, потратили много усилий на это, но на прокаты не попали, к сожалению.

Мне это не понравилось. Ребята же молодые, Андрею исполнилось 20 лет, Соне 22. Туда попали несколько юниорских пар, которые по возрасту уже вышли из юниоров и их знать никто не знает. Мы стараемся изо всех сил, мы готовы, находимся в блестящей форме. Будем надеяться, что в следующий раз попадем, мы еще поборемся», – сказала тренер Елена Масленникова .

В прошедшем сезоне Шевченко и Ежлов заняли 11‑е место на чемпионате России и 6-е на Спартакиаде.