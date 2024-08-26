Загитова, Акатьева и Глейхенгауз встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта 31 августа
Загитова и Акатьева встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка России Софья Акатьева встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта 31 августа.
Площадка на Патриарших прудах будет работать с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Также в рамках мероприятия пройдут встречи с тренером и хореографом Даниилом Глейхенгаузом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.
Спортсмены расскажут о своих планах и поделятся самыми актуальными новостями своей карьеры, а посетители Ночи московского спорта смогут задать им вопросы.
Может и правильно, а то "выступления топовых фигуристов на дне московского спорта" звучало как-то... двусмысленно...