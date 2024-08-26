Загитова, Акатьева и Глейхенгауз встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта 31 августа

Теги Рой Джонс-младший сборная России болельщики женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Софья Акатьева Фигурное катание

Загитова и Акатьева встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка России Софья Акатьева встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта 31 августа.

Площадка на Патриарших прудах будет работать с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Также в рамках мероприятия пройдут встречи с тренером и хореографом Даниилом Глейхенгаузом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

Спортсмены расскажут о своих планах и поделятся самыми актуальными новостями своей карьеры, а посетители Ночи московского спорта смогут задать им вопросы.

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5 комментариев
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Отличная новость!
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Ну и прекрасно. С нашими фигуристами и тренерами многим интересно пообщаться.
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День московского спорта решили переименовать в ночь?
Может и правильно, а то "выступления топовых фигуристов на дне московского спорта" звучало как-то... двусмысленно...
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