Загитова, Акатьева и Глейхенгауз встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта 31 августа

Загитова и Акатьева встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и чемпионка России Софья Акатьева встретятся с болельщиками в рамках Ночи московского спорта 31 августа.

Площадка на Патриарших прудах будет работать с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Также в рамках мероприятия пройдут встречи с тренером и хореографом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

Спортсмены расскажут о своих планах и поделятся самыми актуальными новостями своей карьеры, а посетители Ночи московского спорта смогут задать им вопросы.