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  • Авербух о шоу за рубежом: «Поступали предложения из Индии, но дальше предложений мы ничего не прорабатывали. Сейчас все силы компании сфокусированы на внутреннем рынке»
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Авербух о шоу за рубежом: «Поступали предложения из Индии, но дальше предложений мы ничего не прорабатывали. Сейчас все силы компании сфокусированы на внутреннем рынке»

Илья Авербух ассказал, как относиться к идеи проведения ледовых шоу за рубежом.

Ранее стало известно, что шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в октябре будет представлено в Индии.

«Давно поступают предложения провести шоу от индийских партнеров. Они поступали и к нам. Это большой и интересный рынок, поэтому, думаю, это нормально. Нам поступали предложения из Индии, но дальше предложений мы ничего не прорабатывали. Сейчас все силы компании сфокусированы на внутреннем рынке.

Плюс выступлений за рубежом в том, что это популяризация нашей страны. Фигурное катание — отчасти визитная карточка России. Еще это позволит создать дружественные контакты, что крайне важная и нужная вещь.

Если говорить про зрителей, то уверен, шоу Навки в Индии пройдет при поддержке российской и индийской госструктур, потому что коммерческих ледовых площадок в этой стране нет. Все надо делать с нуля: везти туда лед, а это очень дорогое удовольствие. Думаю, это больше имиджевая история, в которой заинтересованы страны.

Куда нас звали кроме Индии? Сейчас самое популярное направление — Китай. Есть бесконечное количество переговоров с китайскими товарищами.

Но в общем, у меня большой багаж выступлений во всем мире, колоссальный опыт и все остальное. Мы делали большие проекты на центральных площадях Мальты и Вероны. Еще у нас были большие гастроли по Германии. Опыт есть большой, но на данный момент весь фокус на российском рынке», — сказал Авербух.

Гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» пройдут в Индии

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoТатьяна Навка
logoИлья Авербух
ледовые шоу
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