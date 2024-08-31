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Гран-при среди юниоров. Такахаши, Шейко, Ли Чжэ Гын, Накамура, Вацлавик, Гартунг выступят с произвольными программами

31 августа на Гран-при среди юниоров в Риге юноши покажут произвольные программы

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Юноши

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени.

Четвертая разминка

16. Ю Тон Хан (Южная Корея)

17. Артту Юусола (Финляндия)

18. Генрих Гартунг (Германия)

19. Жан Медар (Франция)

20. Егор Курцев (Украина)

21. Александр Феган (США)

Пятая разминка

22. Антони Паради (Канада)

23. Шунске Накамура (Япония)

24. Лукаш Вацлавик (Словакия) 

25. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) 

26. Никита Шейко (Израиль)

27. Сена Такахаши (Япония)

Положение после короткой программы

1. Сена Такахаши (Япония) – 81,05

2. Никита Шейко (Израиль) – 75,61

3. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 73,78

4. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 73,52

5. Шунске Накамура (Япония) – 68,39

6. Антони Паради (Канада) – 64,84

7. Александр Феган (США) – 61,51

8. Егор Курцев (Украина) – 61,21

9. Жан Медар (Франция) – 55,04

10. Генрих Гартунг (Германия) – 54,56

11. Артту Юусола (Финляндия) – 54,23

12. Ю Тон Хан (Южная Корея) – 54,22

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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мужское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Словакии
Шунске Накамура
Лукаш Вацлавик
Антони Паради
Генрих Гартунг
Александр Феган
Ли Чжэ Гын
Ю Тон Хан
Сена Такахаши
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